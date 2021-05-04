Варшава, , 15:39 — REGNUM 4 мая президент Польши Анджей Дуда в рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны «плодотворно обсудили обстановку в восточноевропейском регионе», и назвал Белоруссию и Украины стратегически важными для Польши странами». Об этом сообщает Polskie Radio.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«И в Варшаве, и в Киеве понимают, что суверенитет и независимость Украины и Белоруссии имеют принципиальное значение с точки зрения безопасности Центральной и Восточной Европы. Эти две страны имеют стратегически важное значение для Польши. Поэтому мы совместными усилиями должны сделать все, чтобы эти страны были как можно более независимыми», — заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Варшаве состоялась двусторонняя встреча президентов Польши и Украины — Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Последний прибыл в Польшу на торжества по случаю 230-й годовщины принятия первой конституции Речи Посполитой, которые прошли 3 мая.