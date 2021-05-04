Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» собирается выкупить защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, который в настоящее время играет за команду из Санкт-Петербурга на правах аренды. Об этом 4 мая сообщает портал bobsoccer.ru.

При этом 27-летний футболист был взят в аренду у ростовского клуба в октябре минувшего года и провел с тех пор 12 матчей за «Зенит», отметившись в них одной голевой передачей.

Кроме того, указывается, что санкт-петербургская команда не будет возвращать своего аргентинского защитника Эмануэля Мамману, в настоящее время арендованного командой «Сочи». Игрок или снова будет отдан в аренду, или вернется в Аргентину на полноценный контракт.

Отметим, 1 мая «Зенит» нанес поражение с разгромным счетом московской команде «Локомотив» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги и гарантировал себе золотые медали чемпионата России.