Саратов, , 15:38 — REGNUM В России только в апреле зарегистрировано 167 случаев беженства. Тюменская, Саратовская и Пензенская области вошли в тройку антилидеров, где чаще всего выявляли случаи бешенства. Такие данные, поступившие из информационной системы «Сирано», публикует пресс-служба ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

В лидерах по выявлению наибольшего количества случаев бешенства Тюменская область. Саратовская область — на втором месте, замыкает тройку Пензенская область. Далее расположились Нижегородская, Самарская, Челябинская, Ивановская, Волгоградская, Смоленская, Астраханская области, Красноярский край, а также Хакасия и Алтай.

Чаще всего бешенство встречалось у лис — 49 случаев, у собак — 39 случаев, 31 — у кошек, у крупного рогатого скота — 25 случаев, 10 — у енотовидных собак, по три случая — среди лошадей и мелкого рогатого скота, у волков и хорьков — по 2 случая, по одному — у енотов, куниц, северных оленей.

Отмечается, что в регионах с наибольшей выявляемостью вируса бешенства у животных ведется активная лабораторная диагностика, играющая важную роль в организации профилактических мероприятий и принятии мер реагирования по недопущению выноса вируса из очага и защиты населения от него. Уровень диагностической работы на территории всей страны для успешной борьбы с заболеванием должен оставаться высоким, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеринарная служба Саратовской области в рамках борьбы с бешенством животных с начала 2021 года ликвидировала 64 очага.

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