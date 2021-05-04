Москва, 4 мая, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

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«Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что, по данным следователей, на территории гостиницы проводился слёт кадетов, приехавших в столицу из трёх российских регионов: «Главой ведомства дано поручение следователям в рамках расследования выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадетов, которые привели к трагическим последствиям».