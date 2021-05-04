Сыктывкар, 4 мая, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны не была местом боевых сражений — единственная попытка гитлеровцев разгромить тыловую опору страны провалилась благодаря героизму советских солдат.

Национальный архив Республики Коми Учащиеся сыктывкарской школы № 1 проходят военное обучение. 1941

Почти 170 тысяч жителей Коми ушли на защиту Отечества

В общей сложности из Коми на защиту Отечества ушли 169,6 тысячи человек, среди них были и осужденные — около 100 тысяч человек попали на фронт прямо из лагерей. Погибли в сражениях, скончались от ран или пропали без вести 53 530 солдат и офицеров из Коми АССР. Звание Героев Советского Союза получили 38 человек, призванных на войну из республики.

Промышленный тыл

В годы войны республика стала лесосырьевой и топливно-энергетической базой страны, она снабжала 40 крупных предприятий лесом, углем и нефтью, обеспечивала работу оборонных заводов, железных дорог, шахт.

Как и в остальных регионах, сохранение экономики легло на плечи стариков, женщин и детей — из Коми в армию призвали больше половины председателей колхозов, агрономов, зоотехников, почти не осталось механизаторов.

Газета «За новый Север» в номере от 29 июня 1941 года опубликовала обращение трактористок Коми:

«…На защиту Родины, для разгрома фашистской гадины идут в действующую армию наши братья, мужья, товарищи по работе, подлинные патриоты социалистической Родины. Можем ли мы, советские женщины, ограничиться ненавистью к злейшему врагу? Нет, не можем! Наши советские женщины — патриотки счастливой Родины — сделают всё для того, чтобы обеспечить победу над коварным врагом с малыми жертвами и за короткий срок. Для этого надо, чтобы наши заводы, фабрики, колхозы, МТС работали бесперебойно и могли дать для фронта всё необходимое…»

Люди отдавали победе все силы. Вводились обязательные сверхурочные работы, естественным стало двух-трёхкратное выполнение норм. Нормы питания были урезаны до минимума, голодные обмороки и смерть от истощения на рабочем месте становились обыденным явлением.

Рабочий день заключенных, силами которых в Коми развивали угольную промышленность, в годы войны был увеличен до 16 часов в сутки. Результатом тяжелейшего труда в Воркуте и Инте были заложены 30 новых шахт, 13 из которых вступили в строй. Воркутинский уголь поступал в Архангельск, Северодвинск, Мурманск, Ленинград, Киров, Горький, Москву. В 1943 году в Ленинград прибыло 89 эшелонов печорского угля, или 71,6 процента всего твёрдого топлива, полученного блокадным городом.

Помимо угольной, развивалась нефтяная промышленность, также основанная на труде заключённых, была открыта группа газовых месторождений и создан мощный газодобывающий комплекс с оригинальным газопроводом. В 1942—1943 гг. вступили в эксплуатацию четыре завода-установки по выработке из природного газа технической сажи, которая шла на производство резины для танковых катков.

Республика дала в Фонд победы 580 тысяч тонн нефти, полтора миллиарда кубометров газа (треть добываемого в стране), девять миллионов тонн угля, 22 миллиона кубометров древесины. Рабочие, служащие, колхозники в ходе патриотических акций за годы войны внесли в Фонд обороны и на строительство танков, самолётов, техники и вооружения 59 млн 130 тысяч рублей.

Нападение

В июне 1943 года неподалеку от печорского поселка Кожва (Кедровый Шор) высадился фашистский десант. Диверсанты, среди которых находились и советские военнопленные, должны были взорвать мост через Печору. Это привело бы к длительному параличу железной дороги, снабжавшей осажденный Ленинград углем. Двум десантникам — Одинцову и Доронину — удалось покинуть группу и сообщить сотрудникам НКВД о готовящейся операции. Поднятые по тревоге охранники одного из печорских лагерей вышли в район высадки, окружили диверсантов и под угрозой уничтожения заставили их сдаться.

Этот эпизод Великой войны стал единственным случаем, когда немцы дошли до Урала, оказались за тысячи километров от линии фронта.

Герои

Первым из Коми Героем Советского Союза стал уроженец села Бугаево Усть-Цилемского района морской пехотинец Василий Кисляков, который в июле 1941 года в неравном бою с противником отдал приказ бойцам отойти, а сам остался прикрыть отход. Во время восьмичасового боя им было уничтожено более ста фашистов.

Герой Советского Союза Василий Кисляков

Из 38 Героев Советского Союза с войны вернулись только 24. Они жили и трудились в Сыктывкаре, Москве, Ленинграде, Свердловске (ныне Екатеринбург) и других городах страны. Восьми Героям звание было присвоено посмертно. В их числе — Сергей Черепанов, который в бою был ранен в грудь, но продолжал сражаться. После того, как все его товарищи были убиты, он продолжал уничтожать захватчиков из автомата, а когда закончились патроны, последней гранатой подорвал себя и окружающих его врагов.

Последний герой Советского Союза из Коми скончался в 2009 году. В настоящее время в республике осталось менее 100 участников Великой Отечественной войны и около двух тысяч тружеников тыла.