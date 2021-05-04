Баку, , 15:32 — REGNUM Азербайджанский политолог Фуад Аббасов, который ранее был депортирован из Российской Федерации, а также известный своей протурецкой пропагандой, призвал не допустить Парад победы в Степанакерте 9 мая с участием российских миротворцев и обстрелять столицу Нагорного Карабаха из установок залпового огня «Град». Об этом Аббасов заявил во время одного из своих стримов.

Аббасов возмутился, что в Нагорном Карабахе, который он считает частью Азербайджана, армянские силы совместно с российскими миротворцами будут проводить парад в честь Пеобды в Великой Отечественной войне.

«Да туда два «Града» нужно пустить, чтоб они больше такого не повторяли», — сказал Абаасов.

Аббасову сразу припомнили ситуацию 2008 года, когда Грузия нанесла удар «Градами» по базе российских миротворцев в Цхинвале (Южная Осетия). Тогда это закончилось операцией по принуждению к миру со стороны России — грузинские войска были разгромлены, а Абхазия и Южная Осетия обрели независимость.