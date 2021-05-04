Баку, 4 мая, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Азербайджанский политолог Фуад Аббасов, который ранее был депортирован из Российской Федерации, а также известный своей протурецкой пропагандой, призвал не допустить парад Победы в Степанакерте 9 мая с участием российских миротворцев и обстрелять столицу Нагорного Карабаха из установок залпового огня «Град». Об этом Аббасов заявил во время одного из своих стримов.

Vitaly V. Kuzmin Залп БМ-21 Град

Аббасов возмутился, что в Нагорном Карабахе армянские силы совместно с российскими миротворцами будут проводить парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

«Да туда два «Града» нужно пустить, чтоб они больше такого не повторяли», — сказал Аббасов.

Аббасову сразу припомнили ситуацию 2008 года, когда Грузия нанесла удар «Градами» по базе российских миротворцев в Цхинвале (Южная Осетия). Тогда это закончилось операцией по принуждению к миру со стороны России — грузинские войска были разгромлены, а Абхазия и Южная Осетия обрели независимость.