Варшава, , 15:22 — REGNUM 4 мая правительство Исландии выпустило распоряжении о недопустимости неприязненного отношения местного населения к иммигрантам из Польши. В документе также указано намерение руководства страны бороться с данным явлением. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Ранее начальник полиции Исландии Видир Рейниссон заявил журналистам, что в его ведомство участились обращения местных жителей польского происхождения о случаях нападений, оскорблений и дискриминации по национальному признаку со стороны исландцев.

Эта информация заинтересовала посла Польши в Исландии Герарда Покрушинского. Дипломат встретился с главой исландского МИД Гудлаугуром Пордарсоном с целью выяснить все обстоятельства обращений местных поляков в полицию, а также узнать подробности о положении польской диаспоры в этой стране. Пордарсон по итогам встречи пообещал разобраться в ситуации и в случае необходимости инициировать защиту для польских иммигрантов.

«Случаи нападения на этнических поляков действительно участились. Это произошло в ходе разгара пандемии COVID-19. Некоторые группы исландского общества, в основном националистического толка, стали обвинять всех приезжих в распространении коронавируса», — сообщил тогда начальник исландской полиции.

В Исландии проживают около 20 тысяч этнических поляков. Это самая крупная диаспора в республике. Всего население островного государства составляет около 350 тысяч человек.