Москва, , 15:23 — REGNUM Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), осень нынешнего года проведет поединок с представителем США Джо Смитом, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Об этом 4 мая рассказал менеджер российского спортсмена Боб Арум.

«Артур Бетербиев проведет бой против Джо Смита осенью. Мы планируем, что этот поединок должен пройти в «Мэдисон Сквер-гарден», — приводит его слова ТАСС.

При этом менеджер российского боксера отметил, что было бы очень хорошо, если бы в зале во время боя могли присутствовать зрители, однако утончил, что в данном вопросе возможны корректировки.

Отметим, в настоящее время в активе ни разу непобежденного 36-летнего Артура Бетербиева 16 побед (все нокаутом). На счету 31-летний Джо Смита 27 выигранных поединков (21 — нокаутом) при трех поражениях.