Москва, , 15:21 — REGNUM Информация о штрафах за мяту и одуванчики на дачных участках является фейковой, и её авторы занимаются саморекламой. Об этом телеканалу «360» заявил глава «Садоводов России» Андрей Туманов.

«Это фейк, о чем вы говорите. <…> Глупость полнейшая, притянуто за уши в рекламных целях. Люди просто рекламируют себя. Можно только посмеяться над этим и успокоить людей. Чтобы они не верили этим фейкам», — сказал Туманов.

По его словам, юристов, распространяющих подобную информацию, необходимо ставить в «черный список»: «Зря пугают народ».