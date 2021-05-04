Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Усиление аналитико-мониторингового направления деятельности ассамблеи народов Казахстана (АНК) обсудили президент республики Касым-Жомарт Токаев и глава АНК Марат Азильханов, сообщили 4 мая в пресс-службе главы государства.

Собеседники также обсудили усиление деятельности ассамблеи в регионе и в работе с молодежью. Азильханов рассказал о профилактике межэтнической напряженности, а также перспективах дальнейшей интеграции этносов в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переда Касым-Жомарту Токаеву руководство в АНК. Назарбаев стал почетным председателем ассамблеи.

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