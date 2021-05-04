Будапешт, , 15:15 — REGNUM Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, Будапешт отказался проводить финал теннисного Кубка Билли Джин Кинг 2021 года и теперь Международная федерация тенниса (ITF) ищет для этого новое место. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters.

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"Мы тесно работали с правительством Венгрии и Венгерской теннисной ассоциацией (HTA), чтобы рассмотреть все возможные варианты проведения финала в этом году», — приводит агентство слова президента ITF Дэвида Хаггерти.

Также он отметил, что после совместной работы на протяжении прошлого года в ITF были удивлены и разочарованы тем, что HTA не считает возможным провести финал данного турнира в столице Венгрии.

«У ITF не было другого выбора, кроме как расторгнуть соглашение с Венгрией и изучить альтернативные варианты», — добавил глава ITF.

При этом уточняется, что о новом месте проведения турнира станет известно позднее.

Отметим, ранее Кубок Билли Джин Кинг назывался Кубком Федерации и был переименован в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, которая является активным борцом за права женщин в спорте. Первоначально финал турнира должен был пройти в Будапеште в апреле прошлого года, потом перенесен на 13−18 апреля 2021 года, а теперь — на неопределенный срок.