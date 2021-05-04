Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Фотографии американской певицы Билли Айлиш с фотосессии для журнала Vogue побили рекорд Instagram. Об этом сообщило издание «Канобу».

https://www.instagram.com/p/COYGtQJFCGV/

По данным СМИ, за первые шесть минут после публикации в аккаунте певицы снимок набрал шесть миллионов лайков — это новый рекорд для соцсети. На данный момент публикация собрала более 20 млн отметок «нравится».

Ранее Билли Айлиш выпустила клип на сингл Your Power. Композиция доступна на стриминговых платформах с 29 апреля.

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