Минск, , 15:10 — REGNUM Западные друзья и партнёры официального Минска, у которых Александр Лукашенко искал защиты от России, оказались врагами. Об этом он заявил 4 мая, принимая с докладом председателя правительства Белоруссии Романа Головченко.

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Лукашенко и Головченко поговорили о «финансировании антиковидных мер», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. При этом руководитель республики позволил себе оскорбительные выпады в отношении государств, которым не так давно глава МИД Белоруссии Владимир Макей жаловался на мифическую российскую угрозу.

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«Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию», — поведал Лукашенко.

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