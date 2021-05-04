Киев, , 15:25 — REGNUM Представители украинского бизнеса подали против России иски на общую сумму более $4,5 млрд. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Дом».

"Мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, лишились прибыли, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны всё, что они потеряли», — сказал чиновник.

По его словам, из 12 арбитражей первые положительные для украинского бизнеса решения есть в трёх из них.

«Это совокупно где-то приблизительно $250 млн», — добавил Енин.

Он также отметил, что иски связаны в основном с собственностью, утраченной в результате воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. На решение жителей полуострова повлиял, в частности, государственный переворот в Киеве, в результате которого на Украине прекратила существовать законная власть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Енин заявил, что в рамках так называемого «дела Януковича» на Украину удалось вернуть $1,5 млрд, из которых подавляющая часть — наличные средства.

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