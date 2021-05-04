Новосибирск, , 15:05 — REGNUM В Новосибирске во вторник, 11 мая, в связи с проведением церковного праздника Радоница к городским кладбищам будут организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта. Об этом сообщает мэрия.

«Так, в течение дня для удобства пассажиров пять автобусов будут следовать по маршруту «площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище» и пять маршрутных такси «М. «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами.