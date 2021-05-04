Ижевск, , 15:01 — REGNUM Депутаты Государственного совета Удмуртии представили сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера по итогам 2020 года. Декларации опубликованы на портале республиканского парламента. Согласно представленным данным, дети некоторых депутатов смогли заработать в прошлом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, миллионные доходы имеют дети главного инженера ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания» Тимура Ягафарова (ЛДПР). Один ребенок, в собственности которого имеется два земельных участка и жилой дом, заработал 3,85 млн рублей. Другой ребенок, который владеет тремя земельными участками и жилым домом на правах долевой собственности, получил за год доход в размере 1,9 млн рублей. Причем сам Ягафаров заработал в 2020 году 2,929 млн рублей, а его супруга — 2,776 млн рублей.

Ребенок председателя СПК — колхоз «Авангард» Фарита Халитова («Единая Россия») заработал за год 26,681 тыс. рублей. А ребенок директора Можгинского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Эдуарда Петрова («Единая Россия») — 3,167 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, неоднократно в декларациях депутаты и чиновники различных уровней указывали доходы несовершеннолетних детей. Так, по итогам 2017 года ребёнок депутата Госдумы от Татарии Ирека Богуславского от «Единой России» ребенок заработал почти 25 млн рублей.

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В доковидный год максимальный доход в семье главы Якутии Айсена Николаева получил его несовершеннолетний ребенок. Сам Николаев заработал 8,059 млн рублей, супруга — 21,107 млн рублей. Из декларации следует, что глава Якутии ничего кроме гаража не имел, но и в нём не было даже личного автомобиля. Супруга же владела двумя нежилыми помещениями, гаражом и автомобилем Lexus GX 460 2010 года выпуска. Самым обеспеченным в плане имущества был несовершеннолетний ребёнок четы, у которого в активе числился жилой дом на 365,3 кв. м, земельный участок — 4420 кв. м, нежилое здание площадью 157,1 кв. м и гараж-баня общей площадью 180,2 кв. м.

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