Мадрид, 4 мая, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Японии Кею Нисикори в матче первого круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Спортсмен из России проиграл японцу в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Хачанов подал навылет шесть раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 2 из 6 возможных брейк-пойнтов. Его соперник за этот же временной отрезок ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов.

Отметим, в следующем круге теннисного турнира в Мадриде Нисикори сыграет с представителем ФРГ Александром Зверевым.