Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки завершили вакцинацию от коронавируса около 2,4 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 мая.

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 316 598 человек (+ 1 741 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 189 428 человек (+ 2 394 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется более 2 млн человек.

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