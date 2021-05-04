Новосибирск, , 14:56 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 4 мая, подвели итоги общегородской акции «Эстафета патриотизма поколений». По данным мэрии, за пять лет в ней приняли участие 400 тысяч человек, проведено более 11 тысяч патриотических мероприятий.

«Это последний наказ непосредственных участников военных действий ныне живущим, прежде всего, молодёжи: беречь нашу Родину, историю, природу, наш народ, — отметил мэр города Анатолий Локоть. — Ветераны говорят, что останавливать проект нельзя, он должен продолжаться. Мы поддерживаем это решение».

Эстафета патриотизма поколений стартовала в Новосибирске 22 июня 2016 года в рамках первого Форума Мира. Её основная идея — сохранить и передать память о подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла подрастающему поколению.

За время проведения акции в Новосибирске появились новые памятники, галереи, фильмы, книги, долгосрочные проекты.