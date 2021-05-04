Москва, , 14:55 — REGNUM Гагаринский суд Москвы приговорил к трём годам колонии гражданина Украины, которого признали виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолётов Ми-29. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Гражданин Украины Ливенцов Сергей Иванович признан Гагаринского судом виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Согласно официальной информации, приговор Ливенцову был провозглашён 23 апреля и уже обжалован защитой осуждённого.