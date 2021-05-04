Махачкала, , 14:54 — REGNUM В Дагестане третьи сутки ищут девятилетнего ребенка, пропавшего 2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района. Полиция обратилась с просьбой ко всем гражданам, имеющим какую-либо информацию о месте нахождения Гаджимагомеда Курамагомедова, поделиться ею с правоохранительными органами.

«Пропал мальчик Курамагомедов Гаджимагомед, 2012 г.р., проживающий в Кизлярском районе, который ушёл из дома второго мая и не вернулся. Был одет: чёрная футболка, светлые бриджи, кроссовки», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время поисками ребенка занимаются около 100 сотрудников МВД, десять человек от МЧС, добровольцы из числа местных жителей, а также 12 участников поискового отряда «ЛизаАлерт» из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев. Мальчика ищут и с воздуха — задействованы беспилотные летательные аппараты.

На помощь поисковикам вылетели одни и самых опытных добровольцев из Москвы с оборудованием, сообщили в отряде «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших людей уже более десяти лет. Всех обладателей какой-либо информации о ребенке просят сообщать по номеру горячей линии 8−800−700−54−52 или на номер 112.