Красноярск, , 14:51 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За весь период пандемии в крае выявлено 70 793 носителя коронавируса. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки выздоровели 90 жителей региона, за всё время — 65 205.

Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 3539 человек, в том числе за сутки умерли десять ковид-пациентов.

Напомним, 3 мая в регионе выявили 114 носителей коронавируса.

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