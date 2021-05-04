Сеул, , 14:53 — REGNUM В течение мая-июня в Южную Корею поступит 14,2 млн доз вакцин от COVID-19, в результате чего к концу июня будут привиты до 13 млн человек. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

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По их словам, с 14 мая по первую неделю июня в страну поступят 7,2 млн доз вакцины AstraZeneca и около 5 млн доз вакцины Pfizer. В рамках программы COVAX Facility за тот же период в Южную Корею поступит 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca и 297 тыс. доз вакцины Pfizer.

Известно, что в настоящее время представители органов здравоохранения ведут переговоры с компаниями Moderna, Novavax и Johnson & Johnson об импорте их вакцин в первой половине года.

В министерстве здравоохранении также сообщили о намерении с 27 мая по 6 июня провести вакцинацию граждан в возрасте от 65 до 74 лет препаратом AstraZeneca, а с 7 июня — начать вакцинацию граждан от 60 лет.

Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).