Нур-Султан, , 14:50 — REGNUM Биофармацевтический комплекс по производству казахстанской вакцины против коронавируса QazVac планируется запустить в августе или сентябре 2021 года. Об этом говорится в ответе премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на депутатский запрос, сообщили в пресс-службе Мажилиса (парламента) республики.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день на заводе полностью завершены строительно-монтажные и отделочные работы. В настоящее время специалисты выполняют пуско-наладочные работы и подключение к инженерным сетям.

Глава правительства отметил, что в первом полугодии планируется вакцинировать 6 млн человек, или 60% от общего числа лиц, подлежащих вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в мае власти республики планируют вакцинировать два миллиона человек.

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