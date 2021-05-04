Москва, , 14:49 — REGNUM Дачников и садоводов не будет штрафовать за ромашки, мяту и одуванчики на участках, эти требования касаются только сельхозтоваропроизводителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения», — отметил Николаев.

Он призвал дачников не бояться штрафов, а что касается борщевика, то каждый дачник, уверен парламентарий, знает и сам борется с этими растениями.

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О том, что дачникам придется платить штрафы за сорняки на участке, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову.

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