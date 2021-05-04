4 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Мирослава Романенко, , 16:30 — REGNUM 87% денег из $1,5 млрд, якобы конфискованных у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, составляли наличные деньги, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Виктор Янукович Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я активно участвовал в том, что мы вернули в государственный бюджет $1,5 млрд… Это $1,3 млрд наличными и около $200 млн ценными бумагами, на размер которых был сокращён государственный долг Украины», — сказал чиновник.

Енин также добавил, что в рамках данного процесса Украине впервые удалось вернуть из США $600 тыс.

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Заявление украинского чиновника обсудили читатели телеграм-каналов «OneNews Украина» и «Бородатая Бабушка». В свою очередь автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка» написал: «Бесконечно можно смотреть лишь на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как возвращают деньги Януковича». Многие читатели указанных телеграм-каналов задались вопросом, а не хотят ли представители нынешней власти вернуть из-за границы деньги других украинских политиков. Были те, кто отметил, что при бывшем украинском президенте Викторе Януковиче уровень жизни был лучше, а Крым и Донбасс были в составе Украины.

«Ворует абсолютно любая власть. Другое дело, как живёт народ во время этого воровства. При Яныке (Яуковиче. — М. Р.) всё было стабильно и хорошо. Европейцы… развалили всё на свете — и в итоге сидим в дерьме», — написал Макс.

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

«А новая власть не так делает? Молчали бы уже. А то если начнут копать, то до себя докопают», — отметила Alina T.

«А как насчёт возвращения денег других политиков и депутатов? В том числе тех, которые натырили и слиняли в Европу?!» — поинтересовалась Sylvie.

«Самое интересное, что кричали, что он целые бюджеты годовые воровал, а по факту 1,5 млрд и те непонятно даже, откуда взялись, так как пишут 87% налом, как интересно вообще они их посчитали. А как же транш от…[России] 3 млрд или всё-таки его куля в лоб (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. — М. Р.) и компания в карман положили???» — поинтересовался Bogdan INSITE.

«А про миллиарды пороха (Порошенко. — М. Р.) забыли? Или тоже ждете, пока он выведет их из страны, а потом возвращать? Яцека (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. — М. Р.), Юльку (депутат Рады Юлия Тимошенко. — М. Р.) и Ко не мешало бы потрясти, а то уедут сейчас за границу с народными деньгами», — спросил читатель под псевдонимом 2.

«Бензин 8 [гривен], доллар 8, Крым украинский, войны нет, а Янукович плохой… Бензин 28, доллар 28, Крым российский, Донецкая и Луганская область вообще непонятно чья, война идет 7-й год, и конца не видно… Про Порошенко ни слова», — отметил AK-H.

«Витя (обращение к Януковичу. — М. Р.)… Если бы ты в своё время нашёл свои потерянные яйца, мы бы не кувыркались в этом дерьме», — написал Денис А.

«А деньги пороха (Порошенко. — М. Р.) будем возвращать?» — задался вопросом Grigorian.

«Судя по сегодняшнему украинскому бюджету, Янукович раньше не воровал, а еще и свои докладывал», — отметил Греческий огонь.

Национальный Банк Украины Nick Grapsy

«Создают впечатление, будто у Януковича денег больше, чем у Ахметова, Пороха и всей Кучмовской семьи», — добавил Вячеслав С.

«У власти уже нет в наличии столько КамАЗов, сколько денег у Януковича!!» — иронизирует Наталія С.

«Кстати, а есть хоть один спутниковый снимок, как Янукович вывозил 100 о*улиардов КамАЗами?» — задался вопросом Константин П.

«Не надо возвращать, нынешние бабки не вывозите», — призвал mark.

«Эх Витя, дурилка, учись у Арсения Петровича (Яценюка. — М. Р.), вывозить надо было самолетами и в сторону США, а не Ростова, сейчас бы и богаче был и спокойно возвращался бы», — иронизирует Oleg.

«Лет через 50 к деньгам Порошенко дойдут, жаль, ждать их будут, наверное, внуки внуков», — пишет Aleks D.

«Золото гетьмана Полуботка будет найдено!» — шутит Alex, подразумевая легенду о большом количестве золота, которое гетман Павел Полуботок якобы оставил на хранение в одном из английских банков в двадцатых годах XVIII века.

«Виктор Фёдорович Полуботок», — добавил User.

«Витя, вернись, воруй, ставь своих сыновей в кабинеты, лишь бы не было войны!!! Да, и пусть тарифы будут завышены — 76 копеек за куб!!! Вы только вдумайтесь в эту цифру!!!» — отметил Kostantin.

«Так генплокулол-алкоголик (бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. — М. Р.) пару лет назад уже отрапортовал, что вернул миллиарды в страну??» — спросил Evgen M.

Юрий Луценко выступает в Верховной раде Украины ВАДИМ ЧУПРИНА

«Нашли мальчика для битья? При Януковиче на полусогнутых ходили! А сейчас смелые? В своём огороде разберитесь, у себя под носом! Какой бы ни был Янукович плохой, но люди лучше жили, и газ был в 13 раз дешевле», — подчеркнула Юля.

«Так вроде бы ещё Петя отчитывался, что всё вернули. Шо опять?» — спросил читатель Бабушка Коко.

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Напомним, в 2018 году бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещал, что оффшорные компании не вернут себе конфискованные на Украине «деньги Януковича». По его словам, арест, который наложила генеральная прокуратура Украины (ГПУ) на счета экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, не позволяет владельцам офшоров выводить денежные средства с этих счетов. Смена владельцев офшоров никак не повлияет на возможность снятия средств с арестованных счетов, отметил Луценко.