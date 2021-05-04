Волгоград, , 14:48 — REGNUM Две девочки-спортсменки из Волгограда, пострадавшие в ДТП 30 апреля в Ставропольском крае, остаются в крайне тяжёлом состоянии по данным на 4 мая. Всего на лечении в Москве после ДТП находятся шесть детей и один взрослый.

«В медицинских учреждениях Москвы продолжают лечение шестеро детей и один взрослый. Пять детей находятся в РДКБ, из них два ребенка — в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две девочки — в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, одна спортсменка — в отделении в состоянии средней степени тяжести. В стабильном состоянии средней тяжести находятся и двое пациентов НМИЦ Бурденко. Один ребенок был доставлен в КБ СМП № 7 Волгограда в состоянии средней степени тяжести», — цитирует «Волгоград-онлайн» облздрав. Также двое взрослых остаются на лечении в ГБУЗ «Грачевская РБ» в Ставропольском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края на трассе Светлоград — Ставрополь столкнулись микроавтобус, перевозивший детскую баскетбольную команду, и грузовик. В ДТП на месте погибли пять девочек. Накануне, 3 мая, волгоградцы простились с погибшими детьми.