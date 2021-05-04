Ижевск, , 14:48 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав семьи в Удмуртии, которую выселяют из ее единственного жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM напоминает, ранее в социальных сетях появилась информация о ситуации в деревне Каменное Завьяловского района. Якобы без ведома членов многодетной семьи администрация населенного пункта продала земельный участок, на котором расположен принадлежащий семье дом. Также семью сочли не нуждающейся в получении новой жилплощади. В результате многодетная семья лишилась единственного жилья.

По данному факту уже проводят проверку следственное управление СКР по республике и региональная прокуратура.

В администрации района при этом сообщили, что готовы оказать необходимую помощь семье, участок которой оказался принадлежащим другому собственнику.

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