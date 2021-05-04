Краснодар, , 14:45 — REGNUM Автомобиль скорой помощи столкнулся с железнодорожным локомотивом в Краснодарском крае 4 мая, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Авария произошла в 13:04 на перегоне Красная стрела — Темрюк в Краснодарском крае — водитель автомобиля «скорой помощи» выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом при запрещающих показаниях переездной сигнализации.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, находившиеся в автомобили — все они получили ушибы различной степени тяжести. Члены локомотивной бригады не пострадали.