Челябинск, , 14:43 — REGNUM Три гражданина Таджикистана депортированы из России на родину по решениям судов Челябинской области. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Депортация состоялась 2 мая авиарейсом Екатеринбург — Душанбе. Ранее эти граждане ждали своего часа в областном Центре временного содержания.

С начала года с территории Челябинской области выдворили 45 иностранцев. По данным полиции, они создавали угрозу общественному порядку, так как ранее привлекались к административной и уголовной ответственности.