Москва, , 14:43 — REGNUM Законопроект о налоге на роскошь разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, инициатива предполагает исключения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Предлагается ввести с 1 января 2022 года налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов.

Предполагается, что налог станут платить организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

«Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав своё дорогое имущество на юрлицо», — отметил Миронов.

Законопроектом предусмотрены исключения. Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности.

Инициатива направлена на получение заключения в правительство РФ.

Читайте также: Минпромторг РФ расширил список облагаемых повышенным налогом автомобилей