Уфа, , 14:39 — REGNUM Документы с признаками подделки, которые были представлены для оформление передачи прав собственности на земельный участок и жилой дом, в региональное управление Росреестра по Башкирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты управления в ходе правовой экспертизы документов установили, что владелец объектов в настоящее время отбывает наказание за совершение преступления, о чем в Едином госреестре недвижимости имеется специальная отметка.

Поскольку правообладатель не мог лично подать заявление о регистрации перехода права собственности, специалисты Росреестра сделали вывод, что был использован поддельный паспорт собственника.

Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Всего по итогам 2020 года управление направило в правоохранительные органы 11 материалов, из которых по девяти были возбуждены уголовные дела.

Свою недвижимость можно обезопасить от действий мошенников, подав заявление в филиал Росреестра по месту жительства или МФЦ о том, что регистрировать переход права на принадлежащий объект недвижимости можно только при личном присутствии собственника.