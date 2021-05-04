Варшава, , 14:36 — REGNUM По данным Центрального статистического управления Польши, опубликованным на странице этой организации в Twitter, по состоянию на конец апреля текущего года число белорусских студентов в Польше приблизилось к 10 тысячам.

«На конец апреля в Польше обучаются 9,7 тысяч белорусских студентов. Особенно сильно данный показатель увеличился в текущем учебном году — с сентября 2020 года белорусских студентов в Польше стало на 1,3 тысячи больше», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что большой рост числа белорусских студентов в Польше мог быть спровоцирован политическим кризисом в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году также произошел взрывной рост числа заявлений о приеме в беженцы в Польше от граждан Белоруссии. Так, с начала политического кризиса в августе прошлого года 405 граждан Белоруссии обратились за получением статуса беженцев в Польше. Для сравнения, в 2019 году их было всего 37 человек, в 2018 году — 45, в 2017 году — 41.