Воронеж, , 14:36 — REGNUM Пьяный воронежец открыл стрельбу по подросткам в микрорайоне Подгорное областного центра. Инцидент произошёл 2 мая, сообщили «Вести-Воронеж».

Пострадал один мальчик, он получил ранение в плечо и госпитализирован. По информации, размещённой в социальных сетях очевидцами, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, припарковал автомобиль и открыл стрельбу по школьникам, который в этот момент проходили мимо. 17-летний школьник оказался в больнице с ранением в плечо.

Жители Подгорного утверждают, что этот же мужчина открыл стрельбу по людям 9 мая 2020 года.