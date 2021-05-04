Курган, 4 мая 2021, 14:35 — REGNUM В Курганской области к 4 мая подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.
Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 4 мая выявлено 20 533 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 084 человека, скончались 398 пациентов с COVID-19.