Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM В Свердловской области на нарушителей особого противопожарного режима составили уже 266 протоколов, Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Физическим лицам грозят штрафы в размере от двух до четырёх тысяч рублей. Должностных лиц ждёт наказание в размере 15 до 30 тыс. рублей, а юрлиц — от 200 до 400 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ищут нарушителя, пожарившего шашлык на детской площадке. Видео было размещено в соцсетях.

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