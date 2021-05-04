Сеул, , 14:33 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны второй месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 26 по 30 апреля среди 2578 человек в возрасте старше 18 лет, 32% респондентов поддерживают кандидатуру бывшего прокурора, что на 2,4% меньше по сравнению с результатами мартовского опроса.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, которого поддерживает 23,8% респондентов, что на 2,4% больше, чем месяц назад.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро»Ли Нак Ён (2,9%), независимый депутатХон Чжун Пё (5%), мэр СеулаО Сэ Хун (4,5%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (4,1%), бывший премьер-министра Чон Сэ Гюн (4%), бывший министр юстиций Чху Ми Э (2,2%).