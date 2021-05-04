Киев, , 14:36 — REGNUM В апреле 2021 года на Украине продали более 10 тыс. новых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

В сравнении с мартом 2021 года объём продаж вырос на 11%, отметили в ассоциации.

В апреле лидерами украинского рынка стали компании Toyota, Renault и Kia.

С начала года на Украине зарегистрировали более 31,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, в феврале 2021 года на Украине произвели 503 автомобиля, что прочти на 17% ниже в сравнении с январём того же года.

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