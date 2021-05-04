Минск, , 14:31 — REGNUM Утверждаемые президентскими указами прогнозы по ВВП Белоруссии регулярно не сбываются, однако это не повод считать альтернативные прогнозы объективными. Об этом 4 мая заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя белорусского правительства Романа Головченко.

«Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы: они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко подписал президентские указы, согласно которым ВВП Белоруссии в 2020 году должен был вырасти на 2,8%. Назначенный в 2020 году главой правительства Роман Головченко уверял в реалистичности официального прогноза на 2020 год изаявил 23 июля: «В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки». По итогам года Белстат сообщил о падении ВВП Белоруссии на 0,9%.

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