Грозный, , 14:30 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки подтвержден коронавирус еще у десяти жителей региона. Общее число носителей инфекции достигло в республике 12 033 человек. За эти же сутки врачи выписали девять пациентов, сумевших справиться с болезнью.

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Общее количество выздоровевших достигло в регионе 11 720 человек, сообщили 4 мая в федеральном оперативном штабе. Не удалось спасти медикам 175 жителей Чечни. В мае было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.

В настоящее время Чечня входит в пятерку субъектов РФ, в которых за все время пандемии зафиксировано наименьшее число случаев заражения коронавирусом. По данным на 4 мая, в регионе «активными» больными являются 188 жителей.