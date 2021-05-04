Москва, , 14:29 — REGNUM Сербия никогда не введет санкции против России. Об этом заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански в интервью российским СМИ 4 мая.

Таким образом Лазански прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сделанное после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе 6 апреля, в котором высокопоставленный европейский чиновник призвал сербскую сторону более активно согласовывать свою внешнюю политику с политикой ЕС.

«В связи с призывом главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Сербии как можно активнее присоединиться к санкционным режимам мы можем сказать, что с точки зрения нашей позиции санкции — это не политика, а отсутствие политики, и что Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации», — заявил Лазански в интервью изданию «Известия».

Посол добавил, что Сербия лучше других понимает значение санкций, так как сама испытала на себе действие ограничительных мер со стороны Запада.

Напомним, что Сербия до момента вступления в ЕС должна согласовать свою внешнюю политику с политикой союза.