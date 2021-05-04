Душанбе, , 14:27 — REGNUM Власти Киргизии переселили к границе Таджикистана большое число людей за два дня до начала вооруженного конфликта. Об этом заявил мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, сообщает «Спутник. Таджикистан».

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"За 2 дня киргизская сторона переселила большое количество людей к границе. Я предупредил председателей Исфаринского и Баткенского районов и посоветовал провести эвакуацию, но они не захотели», — сказал градоначальник.

Баходурзода описал события 29 апреля. По его словам, 28 апреля таджикские специалисты начали устанавливаливать камеры видеонаблюдения на пункте «Головной». Однако киргизская сторона запретила это.

29 апреля после устных запретов последовало закидывание камнями. Через два часа после этого послышались выстрелы, сказал мэр. Он добавил, что после начала обстрела люди побежали прятаться в окоп возле водозабора.

«Пока мы бежали, меня ранили в спину. Пуля попала в правое плечо, я чувствовал кровотечение», — сказал Баходурзода. По его словам, в больницу Ходжаи Аъло ему удалось попасть только через четыре часа, а в Исфару — вечером 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая медики клинической больницы №1 Ходжента провели вторую операцию на плече мэра Исфары Баховаддин Баходурзода. Извлечение пули прошло успешно.