Горно-Алтайск, , 14:26 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело об убийстве 66-летнего местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, тело мужчины было найдено в его доме.

По данным следствия, вечером 29 апреля к нему в гости пришёл бывший коллега. После совместного распития спиртного, хозяин дома пошёл спать.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без очевидных причин взял в руки нож, подошел к спящему потерпевшему, после чего клинком ножа нанес последнему не менее 9 ударов в область грудной клетки слева, верхних и нижних конечностей», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший от полученных ранений и потери крови скончался. Его тело на следующий день обнаружили соседи. Подозреваемому в настоящее время предъявлено обвинение, он заключён под стражу.