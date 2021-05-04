Черкесск, , 14:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за последние дни увеличилась смертельная статистика от COVID-19 — скончались еще двое жителей республики. Таким образом, число случаев летального исхода от этого опасного инфекционного заболевания увеличилось до 75, сообщили 4 мая в региональном оперативном штабе.

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Общее число заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии за все время пандемии достигло 20 113 человек, выздоровели из них 19 916 пациентов. За последние сутки подтвердился коронавирус еще у 123 человек, выздоровели за эти же сутки всего пять пациентов.

В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение 125 пациентов с ковид. Остальные заразившиеся лечатся амбулаторно под контролем медиков.