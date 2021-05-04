Варшава, , 14:21 — REGNUM У польского дипломата и членов его семьи, которых эвакуировали из Индии и доставили в Польшу, подтвердили индийский штамм COVID-19. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает Polskie Radio 24.

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«У польского дипломата и членов его семьи все-таки выявлен индийский штамм коронавируса. Это первый и единственный такой случай в республике. Все они находятся в жесткой изоляции, а глава семьи госпитализирован. Важно не допустить распространения этого штамма», — заявил Краска.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Польшу прибыл эвакуированный вместе с семьей из Индии польский дипломат. Он и члены его семья — беременная жена и четверо детей — заразились COVID-19 и выразили опасение, что в Индии им не смогут оказать медицинскую помощь, потому что там тяжелая эпидемическая ситуация и перегруженные больницы.