Красноярск, , 14:21 — REGNUM Бывший глава района в Красноярском крае задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело в отношении экс-главы Балахтинского района возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ.

По предварительной версии следствия, будучи главой района, подозреваемый с декабря 2017 года по апрель 2021 года давал указания подчинённым о переводе денег (в общей сумме около 4,5 млн рублей) на счета ООО «СМИ». Это делалось в рамках заключённого муниципального контракта на строительство восьми квартир для молодых семей и молодых специалистов. При этом деньги были перечислены без фактического выполнения работ.

Как уточнили в СКР, впоследствии директор ООО «СМИ» не выполнил свои обязательства по строительству квартир. Достройкой занимались сотрудники различных отделов районной администрации. На это шли деньги, собранные с предпринимателей в качестве спонсорской помощи. Строительная экспертиза выявила, что квартиры непригодны для постоянного проживания.

Экс-глава района задержан. В его доме и в администрации района прошли обыски.

Добавим, по данным местных СМИ, фигурантом дела стал Леонид Старцев, который ушёл в отставку с поста главы Балахтинского района в апреле 2021 года.

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