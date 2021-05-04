Ханты-Мансийск, 4 мая 2021, 14:21 — REGNUM В Югре создана охранная зона природного парка «Самаровский чугас». Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Соответствующее постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Отныне здесь запрещены изыскательские работы, добыча полезных ископаемых, размещение промышленных объектов, прокладка дорог, трубопроводов, строительство зданий, не связанных с охраной парка, мелиоративные работы, рубка леса, применение ядохимикатов, складирование и захоронение отходов.
В «Самаровском чугасе» разрешены любительское рыболовство на удочку, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов.
Площадь охранной зоны составляет 183 га и состоит из урочища «Острова» площадью 128,6 га и урочища «Шапшинское» площадью 54,4 га.