Варшава, , 14:21 — REGNUM 4 мая в Варшаве состоялась двусторонняя встреча президентов Польши и Украины — Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Последний прибыл в Польшу на торжества по случаю 230-й годовщины принятия Конституции, которые прошли 3 мая. Об этом передает Polskie Radio.

После переговоров лидеры Польши и Украины провели совместную пресс-конференцию, в рамках которого подвели итоги встречи.

Президент Анджей Дуда поблагодарил Владимира Зеленского за участие в торжествах по случаю годовщины принятия Конституции 3 мая. В этом контексте он подчеркнул, что «и Польша, и Украина принадлежат к общему древу в культурном, историческом и государственном устройстве», а присутствие президента Украины 3 мая в Польше является «выражением солидарности и единства Центральной и Восточной Европы».

«Мы обсудили с президентом Украины основные текущие вопросы, в первую очередь, связанные с безопасностью Украины, с проблемой ее территориальных потерь, а также присутствие и численность российских войск, которые, как мы знаем, в последние месяцы были туда переброшены к украинской границе», — сообщил Дуда.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил польского президента за приглашение на празднование 230-й годовщины принятия Конституции. Он также поздравил польский народ и польское государство, «которые всегда поддерживает Украину».

«Я знаю, что между нашими государствами и народами есть некоторые нерешенные исторические вопросы, но я уверен, что в будущем они будут решены и между нами не будет недоразумений», — добавил Зеленский.