Рим, , 14:23 — REGNUM Представители португальского специалиста Паулу Фонсеки, в настоящее время являющегося главным тренером футбольного клуба «Рома», сообщили командам Российской Премьер-лиги, что ему неинтересна работа в России. Об этом 4 мая сообщает «Матч ТВ».

При этом, по информации источника, 48-летнему специалисту также неинтересна работа на Украине, где он в период с 2016 по 2019 год был главным наставником команды «Шахтер» из Донецка.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что Фонсека является одним из претендентов на замену в московском «Спартаке» его нынешнего главного тренера — Доменико Тедеско.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что по окончании текущего сезона главный тренер римской футбольной команды «Рома» Паулу Фонсека будет уволен с занимаемой должности.